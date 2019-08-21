Kağıthane'deki riskli binaların yıkımına devam ediliyor
25 dakika önce
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından belirlenen riskli 123 binadan 76'sı yıkılırken diğer yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından belirlenen riskli 123 binadan 76'sı yıkılırken diğer yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:15
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