Son Dakika Haberleri: Kağıthane'deki riskli binaların yıkımına devam ediliyor
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Kağıthane'deki riskli binaların yıkımına devam ediliyor

25 dakika önce

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından belirlenen riskli 123 binadan 76'sı yıkılırken diğer yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kağıthane'deki riskli binaların yıkımına devam ediliyor, System.String[]

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından belirlenen riskli 123 binadan 76'sı yıkılırken diğer yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kağıthane, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:15 
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