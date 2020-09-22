Son Dakika | Kağıthane'deki silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Kağıthane'deki silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberi: Kağıthane'deki silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı Kağıthane'de bir börekçide oturan iki kişi, husumetli olduğu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kağıthane'deki silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir börekçide oturan iki kişi, husumetli olduğu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda iki kişiden biri yaralanırken, olayla ilgisi olmayan iki kişi daha yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan bir börekçide yaşandı. İddiaya göre, K.Y. ve F.Y. Sultan Selim Caddesi üzerindeki börekçide oturdukları sırada husumetlileri F.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olayda, saldırıya uğrayan K.Y. ile birlikte olayla ilgilisi olmayan H.M.Y. ve E.Ç. yaralanırken, saldırgan F.B. kaçarak kayıplara karıştı. Saldırıda yaralanmayan F.Y. sol kolundan yaralanan arkadaşı K.Y.'yi aracıyla Kağıthane Devlet Hastanesine götürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.M.Y. ve E.Ç.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipler çevrede ve olayın yaşandığı börekçide incelemelerde bulundu. Cadde üzerinde detaylı inceleme başlatan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren F.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Son Dakika | Kağıthane'deki silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı

Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 23:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kağıthane'deki silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

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