Kağıthane'deki sünnette havaya ateş ettiler - Son Dakika
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Kağıthane'deki sünnette havaya ateş ettiler

06.06.2022 13:20
Kağıthane'deki sünnette havaya ateş ettiler

KAĞITHANE'de, sitenin önünde düzenlenen sünnet eğlencesinde, 3 kişi tabancayla havaya ateş açtı.

KAĞITHANE'de, sitenin önünde düzenlenen sünnet eğlencesinde, 3 kişi tabancayla havaya ateş açtı. Şüpheliler gözaltına alınırken, ateş ettikleri anlar kameraya yansıdı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde geçen cumartesi sünnet eğlencesi düzenlendi. Eğlenceye katılanlar davul zurna eşliğinde dans edip meşale yaktı. Gruptaki 3 kişi tabanca ile defalarca havaya ateş etti. Çevredekilerin canlarının hiçe sayıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntüler üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.D., O.D. ve Y.K. isimli şüphelileri yakaladı. 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, serbest bırakıldı.


Kağıthane'deki sünnette havaya ateş ettiler
Kağıthane'deki sünnette havaya ateş ettiler
Kağıthane'deki sünnette havaya ateş ettiler
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Kaynak: DHA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'deki sünnette havaya ateş ettiler - Son Dakika

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