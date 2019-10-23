Kağıthane'deki toplanma alanlarına karekod sistemi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem tedbirleri kapsamında Kağıthane'deki toplanma alanlarına karekod ve numaralandırma sistemi getirildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AFAD yetkililerinin katılımıyla Hilal Parkında karekod ve numaralandırma sisteminin tanıtımı yapıldı.

Toplanma alanlarına yerleştirilen tabelalar üzerindeki karekod ve numara kodlarıyla vatandaşlar nerede olduklarını öğrenebilecek, paylaşabilecek ve konum bilgileri e-devlet sisteminde görülebilecek.

Ayrıca konum bilgileri haritalar üzerinde kaydedilerek afet anında toplanma alanlarına hızlı bir şekilde ulaşılabilecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin etkinlikte sistemin tanıtımını uygulamalı olarak gösterdi, ilçe sınırları içinde belirlenen 79 toplanma alanında aynı sistemin uygulanacağını söyledi.

Öztekin, "Sistem e-devletle birlikte entegre olarak çalışacak. Uygulama sayesinde afet sonrasında alanda kimlerin olduğu rahatlıkla görülebilecek. Deprem sonrasında karekod sistemiyle beraber enlem ve boylam olarak kesin bir konum bilgisi elde edilecek. Mahalle sakinleri buraya gelip kodu okutarak kayıt ve paylaşım yapabilecek. Yerleşim yerlerine yakın 79 toplanma noktalarında sistem yer alacak." diye konuştu.