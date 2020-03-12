Kağıthane'deki trafik kazası yoğunluğa neden oldu - Son Dakika
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Kağıthane'deki trafik kazası yoğunluğa neden oldu

27 dakika önce

Kağıthane'de iki otomobilin çarpışması sonucu trafik akışında yoğunluk yaşandı.

Kağıthane'de iki otomobilin çarpışması sonucu trafik akışında yoğunluk yaşandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Talatpaşa mevkisinde Haliç Köprüsü istikametinde seyir halinde olan Suriye uyruklu Mussam M. idaresindeki 07 CMN 45 plakalı otomobil ile aynı istikametteki Ali B. yönetimindeki 10 TC 022 plakalı otomobil çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, trafik akışında yaşanan yoğunluk araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kağıthane'deki trafik kazası yoğunluğa neden oldu

Kağıthane, Suriye, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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