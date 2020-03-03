Kağıthane'deki yangında 5. kattan atlayarak kurtulan kadın konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'deki yangında 5. kattan atlayarak kurtulan kadın konuştu - Son Dakika

Kağıthane'deki yangında 5. kattan atlayarak kurtulan kadın konuştu

6 saat önce

Kağıthane'de beş katlı binanın alev alev yanan çatı katından vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtulan İran uyruklu kadın yaşadıklarını anlattı.

Kağıthane'deki yangında 5. kattan atlayarak kurtulan kadın konuştu, System.String[]
Kağıthane'de beş katlı binanın alev alev yanan çatı katından vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtulan İran uyruklu kadın yaşadıklarını anlattı.

Çağlayan Mahallesi, Şan Sokak üzerinde çıkan yangında çatı katında mahsur kalan yaşlı kadın zeminde vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayarak kurtulmuştu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İranlı Ruzbekir Bozorg (58) taburcu oldu. Hastaneden çıkan kadın polis merkezindeki ifadesinin ardından evinin bulunduğu sokağa geldi. Yangından kalan sağlam eşyalarını toplayan kadın yaşadıkları paniği basın mensuplarına anlattı.

ALLAH'A YARDIM İSTEYİP, KENDİMİ BOŞLUĞA BIRAKTIMRuzbekir Bozorg,  "Bizimle birlikte Suriyeli bir çift kalıyordu evde. Kavga ettiler. Bir süre sonra çıktılar. Sonra bir baktım duman çıkıyor. Korkudan kendimi balkona attım. Alevler büyüyünce gözümü kapatıp Allah'tan yardım isteyip aşağı atladım. Hastaneye götürdüler. Çok şükür iyiyim ama dışarda kaldık. Evsiz durumdayız, mağdur olduk. Ne yapacağız bilmiyorum" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:51 Kaynak: DHA
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