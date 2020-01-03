Kağıthane'deki yangında dumandan etkilenenler kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'deki yangında dumandan etkilenenler kurtarıldı - Son Dakika

Kağıthane'deki yangında dumandan etkilenenler kurtarıldı

6 saat önce

Kağıthane'de 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kız çocuğu ve yaşlı kadınla birlikte bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kağıthane'de 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kız çocuğu ve yaşlı kadınla birlikte bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çağlayan Mahallesi Nuralp sokakta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde çıkan yangın nedeniyle tüm binayı duman kapladı. Yangın çıkan evde dumandan etkilenen 2 kız çocuğu ve anneleri vatandaşların yardımıyla dışarı çıkmayı başardı. Yine üst katta oturan ve dumandan etkilenen yaşlı bir kadında mahalle sakinleri tarafından dışarı çıkartıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3-4 yaşlarındaki 2 kız çocuğu ve üst katta dumandan etkilenen yaşlı bir kadına ambulansta oksijen verilerek ilk müdahalede bulunuldu. İki çocuk daha sonra ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

KEDİSİNİ KURTARDI

Yangın çıkan evin üst katındaki evde kedisinin kaldığını söyleyen Nursel Dumrul itfaiye merdiveni ile balkondan evine girip kedisini aldı. Dumrul "Evde bayağı bir duman vardı ben annemin ağzına havlu koydum, aldım dışarı çıkardım. Annem hasta olduğu için önce onu çıkardım. Sonra kediyi almak için çıktık kapıyı kıramadık itfaiyenin gelmesini bekledik" diye konuştu.

Kağıthane'deki yangında dumandan etkilenenler kurtarıldı

Kağıthane, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı
Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Son Dakika Haberleri
17:47 Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisine tutuklama talebi - Son Dakika
17:47 Mutfakların siyah incisi trüf mantarı... özel köpeklerle toplanıyor, kilosu 400 euro - Son Dakika
17:47 İki DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
17:46 Anaokulu öğrencileri kedi evi tasarladı - Son Dakika
17:46 Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 17:51:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'deki yangında dumandan etkilenenler kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]