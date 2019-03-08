Son Dakika Haberleri: Kağıthane'deki Yangında Mahsur Kalan 6 Kişi Tahliye Edildi

Kağıthane'deki Yangında Mahsur Kalan 6 Kişi Tahliye Edildi

28 dakika önce

Kağıthane Sanayi Mahallesinde 5 katlı binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Kağıthane'deki Yangında Mahsur Kalan 6 Kişi Tahliye Edildi, System.String[]
Kağıthane Sanayi Mahallesinde 5 katlı binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın saat 05.45 sularında Kağıthane Sanayi Mahallesi Güzel Yonca Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında yer alan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler üstteki tekstil ürünlerine sıçrayınca Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ev sakinleri, yangından etkilenmemek için binanın çatısına çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, çatıda mahsur kalan Suriye uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:34 Kaynak: İHA

Suriye, İtfaiye, Kağıthane, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaresizce Evlerinin Yanışını İzleyen Aile Yürekleri Burktu Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü Konya Şeker, Üretici Ödemelerine 8 Mart'ta Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 07:02:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'deki Yangında Mahsur Kalan 6 Kişi Tahliye Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]