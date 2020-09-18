Kağıthane Hasbahçe Stadı yenilendi - Son Dakika

Kağıthane Hasbahçe Stadı yenilendi

Kağıthane Hasbahçe Stadı yenilendi Yenilenen Hasbahçe Stadı'nın açılışında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çocuklarımız özellikle pandemi döneminde çok sıkıldı, yenilenen halı sahamız çocuklarımız için çok iyi gelecek" dedi.

Kağıthane Hasbahçe Stadı yenilendi

İSTANBUL - Yenilenen Hasbahçe Stadı'nın açılışında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çocuklarımız özellikle pandemi döneminde çok sıkıldı, yenilenen halı sahamız çocuklarımız için çok iyi gelecek" dedi.

Kağıthane Belediyesi'nin Sporcuhane Projesi kapsamında yenileme çalışmalarını tamamladığı Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan Hasbahçe Stadı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, amatör lig kulüp temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sporda ulusal ve uluslararası başarıların elde edilmesi için amatör sporun desteklenmesi amacıyla ilçe genelindeki halı sahaları yenilemeye devam ediyor.

"Çimleri, duş alanlarını yeniledik"

Yenilenen Hasbahçe Stadı'nın pandemi döneminde evde sıkılan çocuklara iyi geleceğini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Öncelikle yenilenen halı sahamız çocuklarımıza hayırlı olsun. Burası güzel bir halı saha oldu. Çimleri, duş alanlarını yeniledik. Çocuklarımız özellikle pandemi döneminde çok sıkılıp bunaldılar. Yepyeni halı sahamız çocuklarımız için çok iyi gelecek, hepimiz için hayırlısı olsun. Sahanın her tarafını yeniledik. Kağıthanemize hayırlı olsun" dedi.

Hasbahçe Stadı yenileme çalışmaları kapsamında; Sahanın 9 bin 400 metrekarelik alanına FIFA standartlarına uygun suni çim yapıldı. Kale direkleri de yenilenerek, Tribünler tamamen elden geçirilerek, 548 kişi kapasiteli koltuk yapıldı. Protokol alanına koltuklar yapılarak, zemin halı ile yenilendi. Bin 750 metrekarelik alanda tartan pist bakımı gerçekleştirildi. Tesis içerisinde soyunma odaları, mescit, lavabolar, kulüp odaları yenilenerek kullanıma hazır hale getirildi. Hakemler için yapılan oda tadilattan geçirilerek bay ve bayan olarak ayrıldı. Saha içerisinde kale arkalarına top kaçmasını engellemek için file yapıldı. Teknik olarak; aydınlatmalar tesis içi elektrik tesisatı, temiz su tesisatı yenilendi. Saha ve tesisteki görseller yenilenerek daha canlı hale getirildi. Stadyumun lunapark tarafı jüt tül ile kapatılarak stadyum havası verildi. Sahayı çevreleyen tel örgülerin bakım, onarım ve boyama işlemi gerçekleştirildi. Saha içi elektrik direkleri bakımı yapıldı.

Kağıthane Hasbahçe Stadı yenilendi

Çocuk İzleme Merkezi, Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Vatandaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıthane Hasbahçe Stadı yenilendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Komşular arasında çıkan "Gürültü yaptın" tartışmasında kan döküldü Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu         
17:15
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor         
17:04
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika: Antalyaspor'da çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş maçı ertelenebilir Son Dakika: Antalyaspor'da çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş maçı ertelenebilir         
16:32
Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi         
16:16
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga         
16:05
Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı         
15:51
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 18:04:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane Hasbahçe Stadı yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei