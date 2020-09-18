Kağıthane Hasbahçe Stadı yenilendi - Son Dakika

Kağıthane Hasbahçe Stadı yenilendi

İSTANBUL - Yenilenen Hasbahçe Stadı'nın açılışında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çocuklarımız özellikle pandemi döneminde çok sıkıldı, yenilenen halı sahamız çocuklarımız için çok iyi gelecek" dedi.

Kağıthane Belediyesi'nin Sporcuhane Projesi kapsamında yenileme çalışmalarını tamamladığı Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan Hasbahçe Stadı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, amatör lig kulüp temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sporda ulusal ve uluslararası başarıların elde edilmesi için amatör sporun desteklenmesi amacıyla ilçe genelindeki halı sahaları yenilemeye devam ediyor.

"Çimleri, duş alanlarını yeniledik"

Yenilenen Hasbahçe Stadı'nın pandemi döneminde evde sıkılan çocuklara iyi geleceğini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Öncelikle yenilenen halı sahamız çocuklarımıza hayırlı olsun. Burası güzel bir halı saha oldu. Çimleri, duş alanlarını yeniledik. Çocuklarımız özellikle pandemi döneminde çok sıkılıp bunaldılar. Yepyeni halı sahamız çocuklarımız için çok iyi gelecek, hepimiz için hayırlısı olsun. Sahanın her tarafını yeniledik. Kağıthanemize hayırlı olsun" dedi.

Hasbahçe Stadı yenileme çalışmaları kapsamında; Sahanın 9 bin 400 metrekarelik alanına FIFA standartlarına uygun suni çim yapıldı. Kale direkleri de yenilenerek, Tribünler tamamen elden geçirilerek, 548 kişi kapasiteli koltuk yapıldı. Protokol alanına koltuklar yapılarak, zemin halı ile yenilendi. Bin 750 metrekarelik alanda tartan pist bakımı gerçekleştirildi. Tesis içerisinde soyunma odaları, mescit, lavabolar, kulüp odaları yenilenerek kullanıma hazır hale getirildi. Hakemler için yapılan oda tadilattan geçirilerek bay ve bayan olarak ayrıldı. Saha içerisinde kale arkalarına top kaçmasını engellemek için file yapıldı. Teknik olarak; aydınlatmalar tesis içi elektrik tesisatı, temiz su tesisatı yenilendi. Saha ve tesisteki görseller yenilenerek daha canlı hale getirildi. Stadyumun lunapark tarafı jüt tül ile kapatılarak stadyum havası verildi. Sahayı çevreleyen tel örgülerin bakım, onarım ve boyama işlemi gerçekleştirildi. Saha içi elektrik direkleri bakımı yapıldı.