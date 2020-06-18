KAĞITHANE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YASAĞIN İLK GÜNÜNDE MASKE DAĞITIMI - Son Dakika

KAĞITHANE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YASAĞIN İLK GÜNÜNDE MASKE DAĞITIMI

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Kararın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımında bulundu. İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ardından maske denetimleri artırıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kararın ardından ilçe genelinde denetimlerini artırdı. Maskesi bulunmayan vatandaşlara polis ekiplerince maske dağıtıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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