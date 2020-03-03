Kağıthane Müftülüğünden Sultanhanı Müftülüğüne otomobil hibe edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane Müftülüğünden Sultanhanı Müftülüğüne otomobil hibe edildi - Son Dakika

Kağıthane Müftülüğünden Sultanhanı Müftülüğüne otomobil hibe edildi

7 saat önce

İstanbul'un Kağıthane İlçe Müftülüğünden Aksaray'ın Sultanhanı İlçe Müftülüğüne otomobil hibe edildi.

Kağıthane Müftülüğünden Sultanhanı Müftülüğüne otomobil hibe edildi, System.String[]

İstanbul'un Kağıthane İlçe Müftülüğünden Aksaray'ın Sultanhanı İlçe Müftülüğüne otomobil hibe edildi.


İstanbul'un Kağıthane İlçe Müftülüğünden yeni ilçe olan ve geçtiğimiz günlerde kurulan Aksaray'ın Sultanhanı İlçe Diyanet Vakfına vakıf hizmetlerinde kullanılmak üzere otomobil hibe edildi. Kağıthane İlçe Müftülüğü yetkilileri Sultanhanı ilçesine gelerek İlçe Müftüsü Ömer Ünal'a hibe edilen otomobili teslim etti.


Konuyla ilgili bilgi veren Sultanhanı İlçe Müftüsü Ömer Ünal, "Sultanhanı ilçemizin yeni olması, vakıf şubemizin de yeni kurulmasından dolayı dini, hayır ve vakıfla ilgili çalışmalarımızı araçsız takip etmekte zorlanıyorduk. Bu talebimizi dost, arkadaş ve mesleğimizin duayenleri olan ağabeylerimize bildirdik. Daha önceki görev yerimde birlikte çalışırken istişarelerde bulunduğumuz Avcılar Müftüsü Bekir Derin hocamın vasıtasıyla Kağıthane Müftüsü Ramazan Tekin beyinde uygun görmesi ve halimizi takdir etmesi ile bize bu aracı hediye ettiler. Ramazan Tekin ve Bekir Derin'e bu yardımlarından dolayı Sultanhanı ilçe halkı adına ve Sultanhanı İlçe Müftüsü olarak çok teşekkür ediyorum" dedi. - AKSARAY

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:23 Kaynak: İHA
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