Kağıthane'nin 3. Millet Kıraathanesi'nde son hazırlıklar tamam - Son Dakika

Millet Kıraathanesi'nin içinde binlerce kaynak kitap, kitap okuma ve ders çalışma alanları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alacak. Ayrıca ücretsiz internet, çay ve çorba ikramları da olacak. Millet Kıraathanesi'nin 154 kişilik ana salon, tribünlü kitap okuma alanı ve lobiden oluşması planlanıyor.

Kıraathane'yi yılsonunda hizmete açacaklarını belirten Başkan Öztekin; ''Seçim öncesi vatandaşlarımıza 53 proje sözü vermiştik. Bunlardan biri de Millet Kıraathaneleri idi. İlk olarak Emniyetevleri sonrasında Hamidiye mahallelerine kıraathane açtık. Kağıthane'mizin üçüncü millet kıraathanesi Sultan Selim Mahallemize yıl sonuna kadar açmış olacağız.'' diye konuştu.