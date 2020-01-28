Kağıthane Nisan'da rengarenk olacak - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi'nin ilçe genelinde yaptığı peyzaj çalışmalarıyla 300 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu.



Kasım ayında başlanıp Ocak ayına kadar devam eden dikim işlemlerinin ardından Nisan ayıyla birlikte, doğanın tüm güzelliklerini ve renklerini içinde barındıran çiçekler Kağıthane'nin yeşiline renk katacak. Hasbahçe başta olmak üzere park ve mesire yerleri, köprü ve yol güzergahları lale soğanlarıyla buluştu. Son bir yılda ayrıca 344 bin mevsimlik çiçek, bin 200 adet ağaç ile 18 bin adet çalı ve bitki türü dikimi yapıldı.



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin seçimden önce vatandaşlara Kağıthane'yi daha çok yeşille buluşturacaklarının sözünü verdiğini hatırlatarak, "Yeni Yeşil Alanlar, Yeşil Enerji Uygulamaları, Çevre ve Geri Dönüşüm Merkezi, Millet Bahçesi, Botanik Park, Yeşil Koridor gibi çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çok önemli projelerimiz var. Bu projelerimiz vatandaşlarımıza kaliteli zaman geçirebilecekleri birer sosyal alan olmanın yanında; Kağıthane'nin havasının, suyunun, sokağının temiz kalmasına yardımcı olacak. Özellikle Nisan ayında tüm İstanbulluları, rengarenk çiçeklerin eşsiz güzelliklerini görmeye Kağıthane'ye davet ediyorum" diye konuştu.



Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Laleleriyle meşhur olan Kağıthane, Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinde de kendine; "Lale vakti Kağıthane'ye gelenlerin aklı perişan olur" cümlesiyle yer bulmuştu. - İSTANBUL