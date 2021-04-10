Kağıthane Nurtepe Stadı FİFA standartlarında yenilendi - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi, Sporcuhane Projesi kapsamında Nurtepe Stadını FİFA standartlarına uygun olarak baştan sona yeniledi. Stadın açılışında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Standartlara uygun bir saha yapmış olduk. Buradan nice şampiyonlukların çıkacağını düşünüyorum. Çocuklarımız, sokaklardan çıkıp buraya gelip spor yapacaklar" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in spora ve sporcuya destek olmak amacıyla geliştirdiği Sporcuhane Projesi kapsamında, ilçede bulunan Nurtepe Stadı FİFA standartlarına uygun olarak baştan sona yenilendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından stat, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Kaymakam Mustafa Koç, Kağıthane Beldeye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kağıthane Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Hasan Cevahir, spor camiasının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İlçedeki amatör futbol kulüplerinin idman ve maçlarını yaptığı stada bin 533 kişi koltuk kapasiteli tribün ve 30 koltuk kapasiteli protokol tribünü kazandırıldı. Proje kapsamında 101x65 metre ölçüsünde saha, suni çim ile yeni baştan kaplanırken soyunma odaları, tesis binası ve diğer kullanım alanlarında bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

"Sporda hayat var ve bu hayatı yaşamalarını arzu ediyoruz"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Sporcu kardeşlerimize hayırlı olsun diyoruz. Gençlerimize bu stadı kazandırmış olduk. Nurtepe Stadımızı tamamen yeniledik. Hem zeminle hem de suni çim sayesinde iyi oynayacaklar. Tribünleri ve soyunma odalarıyla birlikte standartlara uygun bir saha yapmış olduk. Buradan nice şampiyonlukların çıkacağını düşünüyorum. Çocuklarımız, sokaklardan çıkıp buraya gelip spor yapacaklar. Aynı zamanda futbol ve diğer branşlarda da eğitimler veriyoruz. 22 farklı branşlarda 20 bine yakın çocuğumuz spor salonlarımızdan eğitimler alıyor. Onlardan bir tanesi de Nurtepe Stadı bugün açılışını yaptık. Kağıthaneli hemşerilerimize Ramazan öncesi hayırlı olsun. Sporda hayat var ve bu hayatı yaşamalarını arzu ediyoruz" dedi.

Törenin ardından Başkan Öztekin 10 numaralı Sporcuhane formasını giyerek protokol üyeleri ile birlikte penaltı atışları yaptı. - İSTANBUL