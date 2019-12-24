Kağıthane Seyrantepe'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basarak kurşun yağdırdı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane Seyrantepe'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basarak kurşun yağdırdı. - Son Dakika

Kağıthane Seyrantepe'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basarak kurşun yağdırdı.

6 saat önce

Kağıthane Seyrantepe'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basarak kurşun yağdırdı.

Kağıthane Seyrantepe'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basarak kurşun yağdırdı., System.String[]

Kağıthane Seyrantepe'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basarak kurşun yağdırdı. Olay sonrası ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Çok sayıda polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
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