Kağıthane Seyrantepe'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basarak kurşun yağdırdı. - Son Dakika

Kağıthane Seyrantepe'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basarak kurşun yağdırdı. Olay sonrası ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Çok sayıda polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL