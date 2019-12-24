Son Dakika › 3. Sayfa › Kağıthane Seyrantepe'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basarak kurşun yağdırdı. - Son Dakika
Kağıthane Seyrantepe'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basarak kurşun yağdırdı.
6 saat önce
Kağıthane Seyrantepe'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basarak kurşun yağdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
Kağıthane Seyrantepe'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basarak kurşun yağdırdı. Olay sonrası ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Çok sayıda polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu Eşinin iş yerine çiçekle geldi, kurşun yağdırdı İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı