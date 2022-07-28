Freni boşalınca ortalık karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Freni boşalınca ortalık karıştı

28.07.2022 13:51
Freni boşalınca ortalık karıştı

Kağıthane Seyrantepe moloz yüklü kamyonetin yokuş aşağıya geri manevra yaptığı esnada frenleri boşalınca ortalık karıştı.

Kağıthane Seyrantepe moloz yüklü kamyonetin yokuş aşağıya geri manevra yaptığı esnada frenleri boşalınca ortalık karıştı. Yaklaşık 100 metre kayan kamyonet bir araca çarpıp yeşillik alana uçtu. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saniyeler önce caddede seyreden sürücüler ise ölümden döndü.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 34 YK 1015 plakalı kamyonetle semtteki bir sokağa gelen sürücü Hikmet Ertürk (38), molozları kasaya yükledi. Ertürk ve iş arkadaşı Hüseyin Kahraman (61) araca binerek yokuş aşağıya geri manevra yapmak istedi. Sürücü birkaç metre geri gittikten sonra kamyonetin frenleri boşaldı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç süratli şekilde yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra 61 OF 0188 plakalı otomobile çarpıp yeşillik alana uçtu.

Sürücü ve arkadaşı yaralı kurtuldu

Kaza sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, içerisindeki sürücü Ertürk ve Kahraman hafif şekilde yaralandı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücüler caddede seyrettikten saniyeler sonra kamyonet süratle kayıyor. Otomobile çarpan kamyonet ardından yeşillik alana uçuyor. Vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.

Sürücüler saniyelerle kurtuldu, ortalık karıştı

Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne Devriye Ekipler Amirliği ile Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kamyonet kepçe yardımıyla bulunduğu yerinden çıkartıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da baba ve çocuğuna dehşeti yaşatan silahlı maganda kamerada İstanbul'da baba ve çocuğuna dehşeti yaşatan silahlı maganda kamerada İstanbul'da 'pes' dedirten hırsızlık kamerada: Çekçekle gelip kırıcı çaldılar İstanbul'da 'pes' dedirten hırsızlık kamerada: Çekçekle gelip kırıcı çaldılar
Kaynak: İHA

Seyrantepe, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalınca ortalık karıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:00:14. #1.13#
SON DAKİKA: Freni boşalınca ortalık karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement