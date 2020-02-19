Kağıthane Talatpaşa mevkii E-5 kara yolu kenarında bir binada yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane Talatpaşa mevkii E-5 kara yolu kenarında bir binada yangın çıktı. - Son Dakika

Kağıthane Talatpaşa mevkii E-5 kara yolu kenarında bir binada yangın çıktı.

7 saat önce

Kağıthane Talatpaşa mevkii E-5 kara yolu kenarında bir binada yangın çıktı.

Kağıthane Talatpaşa mevkii E-5 kara yolu kenarında bir binada yangın çıktı., System.String[]

Kağıthane Talatpaşa mevkii E-5 kara yolu kenarında bir binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman kaplarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

Kağıthane, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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