Kağıthane'de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı - Son Dakika
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Kağıthane'de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı

23.08.2022 07:40

Kağıthane TEM Otoyolu'nda minibüsle çarpışan otomobil alev alev yandı.

Kağıthane'de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı

İSTANBUL - Kağıthane TEM Otoyolu'nda minibüsle çarpışan otomobil alev alev yandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hafif yaralanırken otomobil küle döndü.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 34 LVT 176 plakalı minibüs, yan yoldan çıkan 34 DRH 83 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan otomobil küle dönerken minibüste ise hasar meydana geldi.

Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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TEM Otoyolunda kaza yapan otomobil yandı TEM Otoyolunda kaza yapan otomobil yandı İSTANBUL-KAĞITHANE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL ALEV ALDI: 1 YARALI İSTANBUL-KAĞITHANE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL ALEV ALDI: 1 YARALI
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı - Son Dakika
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