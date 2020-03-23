Kağıthane Tüneli'nde ilginç yolculuk kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane Tüneli'nde ilginç yolculuk kamerada - Son Dakika

Kağıthane Tüneli'nde ilginç yolculuk kamerada

6 saat önce

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosiklete ve yan sepetine binen 1'i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada yansıdı.

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosiklete ve yan sepetine binen 1'i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada yansıdı.

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde dün saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan sürücüler gördükleri manzara karşısına şaştı kaldı. Motosiklete ve yanındaki sepete binen 5 kişilik bir ailenin hiçbir önlem almadan canlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk yürekleri ağza getirdi. Küçük bir çocuğunda olduğu sepetteki tehlikeli yolculuk bu kadarına da "pes" dedirtti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Kağıthane Tüneli'nde ilginç yolculuk kamerada

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:05 Kaynak: İHA

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