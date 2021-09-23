Kağıthane ve Çekmeköy'de 2 suç örgütüne operasyon - Son Dakika

ÇEKMEKÖY ve Kağıthane
'de 2 farklı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Volkan R. isimli suç örgütünün, aralarında husumet bulunan diğer suç örgütüne eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. 3 adet ruhsatsız tabanca, 286 adet fişek, 1 adet balistik yelek ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon anları kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah saatlerinde Kağıthane ve Çekmeköy'de Volkan R. isimli suç örgütünün, aralarında husumet bulunan farklı bir suç örgütüne eylem hazırlığındayken operasyon düzenledi. Ekipler, iki suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çekmeköy ve Kağıthane'de bulunan adreslere yapılan operasyonlarda suç örgütü üyesi 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 286 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 120 gram taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli bugün İstanbul Anadolu Adliyesi
'ne sevk edilirken, operasyon anları da kameraya yansıdı.
(Fotoğraf)
- İstanbul