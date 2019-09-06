Kağıthane yaz spor okulları'nda görkemli kapanış töreni

KAĞITHANE Belediyesi, 2019 Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Okulları'nda eğitim gören gençler için Hasbahçe Stadı'nda sertifika ve madalya töreni düzenledi. 22 farklı branşta eğitim gören çocuklardan başarıya ulaşanlar madalya ile ödüllendirildi.

Yaz Spor Okulları'nda eğitim alan Kağıthaneli çocuklar, Hasbahçe Stadı'nda düzenlenen kapanış töreninde bir araya geldi. 4-16 yaş grubu arasındaki çocuklara yaz süresince ücretsiz eğitim verildi. Yahya Kemal ve Hamidiye Spor Tesisleri'nde, haftanın 6 günü uzman antrenörler tarafından eğitim alan öğrenciler yaz tatilinde doyasıya spor yaptı. Havadan da görüntülenen 2019 Yaz Spor Okulları kapanış töreninde gerçekleştirilen akrobasi şovu ise nefesleri kesti. Törene Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

22 BRANŞTA 8 BİNE YAKIN ÇOCUK EĞİTİM GÖRDÜ

Okçuluk, Satranç, Voleybol, Buz Pateni, Yüzme, Golf, Basketbol, Futbol, Hentbol, Tekvando, Karate, Güreş, Masa Tenisi, Tenis, Badminton, Jimnastik, Futsal, Atletizm, Boks, Engelli Basketbol, Engelli Yüzme ve Engelli Jimnastik olmak üzere 22 farklı branşta eğitim alan çocukların tüm spor kıyafetleri ve malzemeleri de belediye tarafından karşılandı. Yaz spor okullarında eğitimlerini tamamlayan çocuklar bedenen güç ve sağlık kazanırken; kendini tanıma, konsantrasyon, ekip çalışması, duygu kontrolü, farklı bakış açıları geliştirme, başarıyı hedefleme ve özgüven kazanma gibi yetiler de edindi.

"ÇOCUKLARIMIZ SOKAKLARDAN ZİYADE SPORLA UĞRAŞTI"

Törene katılarak sporun önemini vurgulayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yaz Spor Okulları ile beraber çocuklarımız sokaklardan ziyade sporla uğraştı. Bu sene yaz spor okullarında 8 bine yakın çocuk kayıt yaptırdı. Bu çocuklarımızla birlikte 22 ayrı branşta yaz spor okullarını tamamladık. Çocuklarımız aldıkları yaz sporu eğitiminden oldukça memnunlar. Aynı zamanda onların malzeme ve servislerini de hazırladık ve çocuklarımızla birlikte çok güzel bir yaz geçirdik. İnşallah önümüzdeki yaz da çocuklarımızla beraber olacağız. Kışın yine devam edeceğiz programımıza. Çocuklarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Yaz Spor Okulları'nda başarılı olan öğrencilere madalya ve sertifikalarını takdim etti.