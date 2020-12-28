Kağıthane'ye 300 kedi evi yerleştirildi - Son Dakika

Kağıthane'ye 300 kedi evi yerleştirildi

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle Kağıthane Belediyesi, sokak kedileri için çalışmalarını sıklaştırarak yeni yuvalar oluşturuyor.

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle Kağıthane Belediyesi, sokak kedileri için çalışmalarını sıklaştırarak yeni yuvalar oluşturuyor. Özellikle anne kedilerin yavrularıyla soğuktan etkilenmemesi için, ilçede farklı noktalara 300 adet kedi evi yerleştirildi. Belediye ekipleri ayrıca belirlenen besleme noktalarına her gün mama ve su bırakıyor. Sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşlar da belediyenin veterinerlik servisine gelerek mama alabiliyor. Kağıthane Belediyesi son 1 ay içerisinde 500 hayvansevere mama dağıtarak sokak hayvanlarının beslenmesine destek oldu.



Son Dakika

Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al

Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi

Trump'ı destekleyen gazete "Deliliği bırak" manşetiyle çıktı

"Fenerbahçe gibiyiz" diyen Sumudica'dan Terim itirafı: Beni aradı ve tebrik etti

Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi

Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı

Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın

Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu