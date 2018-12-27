Kağıthane'ye Yapılan 2 Metro Hattı Bitmek Üzere

–Kağıthane'ye inşa edilen 2 yeni metro hattında son düzlüğe gelindi.

–Kağıthane'ye inşa edilen 2 yeni metro hattında son düzlüğe gelindi.Gayrettepe- Kağıthane Merkez -İstanbul Havalimanı ve Mahmutbey- Nurtepe-Kağıthane Merkez- Çağlayan- Mecidiyeköy- Kabataş metro hatları inşaat çalışmaları yeni yılda biterek hizmete açılacak.



Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç metro hatları inşaatındaki çalışmaları yardımcıları ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ile birlikte yerinde inceledi. Mühendislerden bilgi alan Kılıç, "Hatların faaliyete geçmesiyle birlikte metroyla Kağıthane-Mecidiyeköy 4,5 dakika, Kağıthane-Üsküdar 26 dakika, Kağıthane- Ümraniye 39,5 dakika, Kağıthane-Beşiktaş 10 dakikaya iniyor. Ayrıca diğer hatla Kağıthane'den 22 dakikada İstanbul Yeni Havalimanı check-in bilet alanına ulaşılabilecek. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yatırım ve destekleri için tüm Kağıthane halkı adına teşekkür ediyoruz" dedi.



Daha sonra Kılıç, ekibiyle birlikte sahayı gezerken rayların üzerine yerleştirilen özel araçla hat üzerinde yolculuk yaptı.



KAĞITHANE İLÇELERİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK



İstanbul'da en önemli metro hatlarından biri olan Mahmutbey- Nurtepe-Kağıthane-Çağlayan –Mecidiyeköy- Kabataş metro hattı; tam otomatik sürücüsüz olarak, yaklaşık 24,5 km uzunluğunda çift hatlı güzergahta, ana hat tünelleri ve viyadükleri, 19 adet istasyonu, yaklaşık 2,00 km'lik depo sahası bağlantı hattı, depo sahası/bakım alanı ve binalarını kapsayacak.



Söz konusu metro hattı; İstanbul Avrupa yakasında yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip 8 ilçeyi; Beyoğlu - Beşiktaş - Şişli - Kağıthane - Eyüpsultan - Gaziosmanpaşa - Esenler - Bağcılar birbirine bağlayacak.



Hattın istasyonlarıysa; Mahmutbey, Göztepe Mahallesi, Yüzyıl-Oruç Reis, Tekstilkent-Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, Kazım Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Karani-Akşemsettin, Çırçır Mahallesi, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane Merkez, Çağlayan, Mecidiyeköy, Fulya, Yıldız, Beşiktaş, Kabataş olarak belirlendi. - İstanbul

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