Kağıthanede Lodos Çatı Uçurdu -2
20 dakika önce
İSTANBUL'da lodos etkili oluyor.
İSTANBUL'da lodos etkili oluyor. Kağıthane
Seyrantepe Mahallesi. Çelikay Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı şiddetli lodos nedeniyle saat 06.00 sıralarında uçtu. Çatıdan kopan moloz parçaları önce yan binanın üzerine ardından cadde üzerine düştü. O sırada yolda araç ve insanların olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bina sahiplerinden bilgi aldı.
YATAKTAN FIRLADIK NE OLDU DİYE
Çatısı hasar gören bina sahibi Ergin Bulut, "Yan binada yeni bir çıkma bir çatı yapılmış. Rüzgar nedeniyle bu yeni yapılan çatıdaki beton parçaları önce bizim çatının üzerine daha sonra yere düşüyor. Allahtan bir can kaybı olmadı, o sırada herhangi biri geçmedi. Biz yataktan fırladık 'ne oldu?' diye Burada hem yaya hem de trafik yoğunluğu oluyor. Yetkililere bildirdik bekliyoruz" dedi..
DAHA GEÇ BİR SAATTE OLSA İNSANLAR ÖLEBİLİRDİ
Daire sahiplerinden Recep Bulut
da "Sabah 06.007da büyük bir gürültüyle yataktan uyandık. Çatının üzerindeki beton parçaları bizim çatının üzerine ve yere cadde üzerine düşmüş. Açtım camı baktım yollarda da yıkılmış. Sabah erken saatlerde olduğu için herhangi bir can kaybı olmadı ama biraz daha geç bir saatte olsaydı bir insanlar ölebilirdi. Şu an binamızda hasar var belediye ekiplerine bilgi verdik" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:27 Kaynak: DHA
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