Kağıthanede yangın; anne ile 2 çocuğu kurtarıldı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthanede yangın; anne ile 2 çocuğu kurtarıldı (1) - Son Dakika

Kağıthanede yangın; anne ile 2 çocuğu kurtarıldı (1)

6 saat önce

KAĞITHANE'de 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar binayı kapladı.

Kağıthanede yangın; anne ile 2 çocuğu kurtarıldı (1), System.String[]
KAĞITHANE'de 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar binayı kapladı. Binada mahsur kalan anne ile iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


- İstanbul
İtfaiye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:58 Kaynak: DHA
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