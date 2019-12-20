Kağıthanede yangın anne ile 2 çocuğu kurtarıldı - Son Dakika

Özgür EREN İSTANBUL DHA

Kağıthane'de 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar binayı kapladı. Binada mahsur kalan anne ile iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.