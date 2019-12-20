Kağıthanede yangın anne ile 2 çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
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Kağıthanede yangın anne ile 2 çocuğu kurtarıldı

6 saat önce

Özgür EREN İSTANBUL DHAKağıthane'de 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar binayı kapladı.

Özgür EREN İSTANBUL DHA

Kağıthane'de 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar binayı kapladı. Binada mahsur kalan anne ile iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kağıthanede yangın anne ile 2 çocuğu kurtarıldı

Kağıthane, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:12 Kaynak: DHA
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