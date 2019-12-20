Kağıthanede yangın; anne ile 2 çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
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Kağıthanede yangın; anne ile 2 çocuğu kurtarıldı

6 saat önce

Kağıthane'de, 6 katlı binanın elektrik panosu patladı.

Kağıthanede yangın; anne ile 2 çocuğu kurtarıldı, System.String[]

Kağıthane'de, 6 katlı binanın elektrik panosu patladı. Yoğun duman yüzünden mahsur kalan anne ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri ile vatandaşlarca kurtarıldı.

Hamidiye Mahallesi Sedir Sokak'ta 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, 6 katlı binanın 5'inci katındaki bir dairenin elektrik sigortası kısa devre yaptı. Kısa devre sonucu çıkan küçük çaplı yangın daire sakinleri tarafından söndürüldüğü sırada binanın girişindeki elektrik panosu büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından elektrik kabloları tutuşurken, merdiven boşluğunda yoğun duman oluştu. Patlama yüzünden büyük panik yaşayan bazı apartman sakinleri dışarı kaçtı, bazı apartman sakinleri ise yoğun duman yüzünden mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Panodaki alevleri söndüren itfaiye ekipleri, 6'ncı katta mahsur kalan anne ve iki çocuğu merdiven yardımıyla kurtardı. Anne ve bebeklerine dumandan etkilenmiş olabilecekleri ihtimaline karşı ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Binada mahsur kalan diğer vatandaşlarsa çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Duman yüzünden mahsur kalanlara yardım eden vatandaşlardan Sefer Tepeyüp "Trafodan kaynaklı küçük bir sıkıntı oldu. Kablolar tutuştu. Sonra yangın tüpü ile söndürüldü. Yukarıda iki tane küçük çocuk vardı, onları da itfaiyeci arkadaşlar kurtardı. Ağır bir yaralı yok. Dumandan çocuklar etkilendi, onları da ambulansa aldılar" diye konuştu


- İstanbul
Kağıthane, İtfaiye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:03 Kaynak: DHA
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