KAĞITHANEDE YOKUŞ AŞAĞI KAYAN KAMYONET SOKAĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika

Kağıthane'de, park halindeyken yokuş aşağı kayan kamyonet sokaktaki araçlara çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç ve inşaat iskelesinde hasar oluştu.

Kaza, Harmantepe Mahallesi Cazip Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün sokak üzerinde park ettiği 34 ZV 8250 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yokuş aşağı kaydı. Kamyonet önce park halindeki otomobile ardından da inşaatın önünde bulunan hafif ticari araca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç da savrularak inşaat iskelesine çarpıp boşluğa düştü. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta ve inşaat iskelesinde hasar oluştu.

Mahalle sakini Mikail Elit "Kamyonet yukarıdan aşağıya geliyor. Öndeki arabaya çarpmış. Sonra başka arabaya vuruyor. Sonra inşaatın iskelesine çarpmış. Yukarıda işçiler çalışıyormuş. Eşim çocukların hepsi burada oturuyordu. Kaçmışlar, kendilerini bu tarafa atmışlar" diye konuştu.