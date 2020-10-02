Kağıthane'de yokuş çıkarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği panelvan bir otomobile çarparak devrildi.
Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta Murat Ö. yönetimindeki 34 AR 6984 plakalı panelvan, yokuş çıkarken henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç kayarken Sercan G.'nin kullandığı 34 COT 818 plakalı otomobile yandan çarptıktan sonra devrildi.
Kaza nedeniyle panelvanın içerisindeki malzemeler yola savruldu.
Kazada araçta sıkışan panelvan sürücüsü Murat Ö. çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan sokak, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 19:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kağıthanede yokuş çıkarken kontrolü kaybedilen panelvan devrildi - Son Dakika