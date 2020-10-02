Kağıthanede yokuş çıkarken kontrolü kaybedilen panelvan devrildi - Son Dakika

Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta Murat Ö. yönetimindeki 34 AR 6984 plakalı panelvan, yokuş çıkarken henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç kayarken Sercan G.'nin kullandığı 34 COT 818 plakalı otomobile yandan çarptıktan sonra devrildi.

Kağıthane 'de yokuş çıkarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği panelvan bir otomobile çarparak devrildi.

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