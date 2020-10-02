KAĞITHANEDE, YOKUŞ YUKARI ÇIKAN PANELVAN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ - Son Dakika

KAĞITHANEDE, YOKUŞ YUKARI ÇIKAN PANELVAN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Kağıthane'de, yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan, bir otomobile çarparak devrildi.

KAĞITHANEDE, YOKUŞ YUKARI ÇIKAN PANELVAN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ, System.String[]

Kağıthane'de, yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan, bir otomobile çarparak devrildi. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 AR 6984 plakalı panelvanın sürücüsü Murat Özer, yokuş yukarı çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, geri geri yokuş aşağı inmeye başladı. Kaldırıma doğru yönelen panelvan, Sercan Gülbiten'in kullandığı 34 COT 818 plakalı otomobile yandan çarparak devrildi. Devrilme sırasında panelvanın ön camı patlarken, içindeki malzemeler de etrafa saçıldı. Araç içinde sıkışan Murat Özer'in ilk yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Özer, vatandaşlarca sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Otomobiliyle yokuş yukarı giderken panelvanın birden üzerine geldiğini belirten Sercan Gülbiten "Yukarıya çıkarken arkadaş aracı kaydırdı. Kaydırırken direksiyonu üstüme kırdı. Şu an bir şeyim yok, ufak sıyrıklarım var. Diğer arkadaşın da belinde ufak bir sıkıntı var" diye konuştu.

- İstanbul
KAĞITHANEDE, YOKUŞ YUKARI ÇIKAN PANELVAN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
KAĞITHANEDE, YOKUŞ YUKARI ÇIKAN PANELVAN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
KAĞITHANEDE, YOKUŞ YUKARI ÇIKAN PANELVAN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
KAĞITHANEDE, YOKUŞ YUKARI ÇIKAN PANELVAN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
KAĞITHANEDE, YOKUŞ YUKARI ÇIKAN PANELVAN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
KAĞITHANEDE, YOKUŞ YUKARI ÇIKAN PANELVAN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Murat Özer, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANEDE, YOKUŞ YUKARI ÇIKAN PANELVAN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Ayrı yaşadığı eşi için uzaklaştırma kararı aldıran kadın sığındığı kuaförde öldürüldü Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Leyla Aydemir'in katilinin yakınları adliye önünde gazetecilere saldırdı Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı         
17:28
Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor         
17:17
Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi         
17:14
Galatasaray'ın gündemindeki Ivanov, sarı kırmızılıları takip etmeye başladı Galatasaray'ın gündemindeki Ivanov, sarı kırmızılıları takip etmeye başladı         
16:55
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı         
14:58
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 19:14:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAĞITHANEDE, YOKUŞ YUKARI ÇIKAN PANELVAN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei