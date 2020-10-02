KAĞITHANEDE, YOKUŞ YUKARI ÇIKAN PANELVAN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ - Son Dakika

Kağıthane'de, yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan, bir otomobile çarparak devrildi. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 AR 6984 plakalı panelvanın sürücüsü Murat Özer , yokuş yukarı çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, geri geri yokuş aşağı inmeye başladı. Kaldırıma doğru yönelen panelvan, Sercan Gülbiten'in kullandığı 34 COT 818 plakalı otomobile yandan çarparak devrildi. Devrilme sırasında panelvanın ön camı patlarken, içindeki malzemeler de etrafa saçıldı. Araç içinde sıkışan Murat Özer'in ilk yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Özer, vatandaşlarca sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Otomobiliyle yokuş yukarı giderken panelvanın birden üzerine geldiğini belirten Sercan Gülbiten "Yukarıya çıkarken arkadaş aracı kaydırdı. Kaydırırken direksiyonu üstüme kırdı. Şu an bir şeyim yok, ufak sıyrıklarım var. Diğer arkadaşın da belinde ufak bir sıkıntı var" diye konuştu.

- İstanbul