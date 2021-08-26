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Kağıthaneli öğrencilere sportif destek - Son Dakika

Kağıthaneli öğrencilere sportif destek

26.08.2021 12:33
Kağıthaneli öğrencilere sportif destek, System.String[]

Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında Kağıthane ilçesinde iki okula Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemeleri dağıtıldı.

Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında Kağıthane ilçesinde iki okula Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemeleri dağıtıldı.

Proje kapsamında bulunan Hacı Ethem Üktem ve Cevdet Şamikoğlu Ortaokullarında okuyan öğrencilere masa tenisi takımı, futbol ve voleybol topu, dart takımı ve bir çok spor malzemesi hediye edildi.

Dağıtım törenine Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Öncel, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Spor malzemesi dağıtım programının ardından Kaymakam Koç ve Başkan Öztekin öğrencilerle masa tenisi maçı yaptı. - İSTANBUL

Kağıthaneli öğrencilere sportif destek
Kağıthaneli öğrencilere sportif destek
Kağıthaneli öğrencilere sportif destek
Kağıthaneli öğrencilere sportif destek
Kağıthaneli öğrencilere sportif destek

geri dönüşüm, Kağıthane, Hisarcık, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıthaneli öğrencilere sportif destek - Son Dakika


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