Kağıthaneli vatandaşlar aşure bereketini birlikte paylaştı

HİCRİ yeni yılın gelmesiyle birlikte başlayan Muharrem ayında bir gelenek daha yaşatıldı. Kağıthane Belediyesi tarafından ilçe meydanında gerçekleştirilen aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kağıthane Meydanı'nda cuma namazı sonrası belediye tarafından aşure ikramı yapıldı. Kağıthane Şehir Müzesi önünde gerçekleşen programda binlerce vatandaşa aşure ikram edildi. Yüzlerce vatandaş aşure bereketini birlikte yaşadı. Ay yıldız süslemeli ve Kalbimiz Kağıthane yazılı aşureler lezzeti kadar görüntüsüyle de göz doldurdu.

"PAYLAŞMAK ÇOK GÜZEL"

Aşure dağıtım etkinliğine katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Gülten Mutlu, "Paylaşmak çok güzel. Bizler de paylaşıyoruz, buna vesile oluyoruz. Mevlüt Öztekin'e çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kağıthane Belediyesine çok teşekkür eden Müjdat Yalçın, "Nice Aşure günlerinde beraber olmayı diliyorum" diye konuştu. Yalçın Vurgun ise, "Her sene bu etkinlik yapıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Gayet memnunuz. Tüm siyasi partilerin temsilcileri de burada. Böyle etkinliklerin devam etmesi lazım. Kardeşlik ve barış burada. Çok mutluyuz" dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİMA DEVAM ETSİN"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, vatandaşlara aşure ikramında bulunduktan sonra şunları söyledi:

"Birlik beraberliğin, paylaşmanın olduğu Muharrem ayındayız. Aşure ikramımız il ve ilçe protokollerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla yapılıyor. Allah kabul etsin. Bu birlik ve beraberliğimiz daima devam etsin. Hazreti Hüseyin şehidimizi de rahmetle anarak, tüm geçmişlerimizin ruhlarının şad olmasını diliyorum."