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Kağıtspor 2'de 2 yaptı

54 dakika önce

Türkiye Voleybol 1. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı, ligdeki ikinci maçında da galibiyet aldı.

Kağıtspor 2'de 2 yaptı, System.String[]

Türkiye Voleybol 1. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı, ligdeki ikinci maçında da galibiyet aldı.


Lige İzmir'de oynadığı Saint Joseph maçıyla galip başlayan Kağıtspor erkek voleybol takımı, evinde oynadığı ilk maçta rakibi Jeopark Kula Sporu da mağlup etti. Kağıtspor bu sonuç ile Türkiye Voleybol 1. Liginde zirvede yer aldı. Büyükşehir Kağıtspor ilk seti 25-17 kazandı. İkinci seti 25-21 ve 3. seti de 25-13 gibi skorlarla kazanan Kağıtspor rakibine set vermeden maçı kazanmış oldu. Büyükşehir Kağıtspor ligde oynadığı 2 maçta da galip gelmesinin ardından açıklamada bulunan teknik direktör Adil Ok, "Evimizde oynamanın avantajı vardı. Bu avantajı iyi kullanıp seyircimizin de desteği sayesinde rakibimize set vermeden maçı kazandık. Lig uzun bir maraton. 3. hafta Alanya Belediye ile deplasmanda karşılaşacağız. Yarından itibaren antrenmanlara başlayıp üçte üç yapmak istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kağıtspor, voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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