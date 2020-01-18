Kağıtspor başarılara koşmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kağıtspor başarılara koşmaya devam ediyor - Son Dakika Spor

Kağıtspor başarılara koşmaya devam ediyor

6 saat önce

Büyükşehir Kağıtspor Aydın temsilcisi Nazilli Belediye deplasmanından galip dönerek devreyi lider kapadı.

Kağıtspor başarılara koşmaya devam ediyor, System.String[]

Büyükşehir Kağıt spor Aydın temsilcisi Nazilli Belediye deplasmanından galip dönerek devreyi lider kapadı.


Aldığı galibiyetler ile Türkiye Basketbol 2. Liginde Kocaeli'yi başarı ile temsil eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Aydın temsilcisi Nazilli Belediye spor ile oynadığı karşılaşmadan 71-60 galip ayrılarak ligin ilk devresini lider tamamladı.Türkiye Basketbol 2. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 14 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören Kocaeli temsilcileri ligin iddialı ekiplerinden Nazilli Belediye Spora konuk oldu. Nazilli Belediyesi spor salonunda oynanan maçta mavi beyazlılar ilk çeyreği geride kapatmalarına rağmen başarılı oyunu ile Nazilli Belediye Sporu 71-60 yenmeyi başardı. İlk çeyreği 27-23 geride kapatmasına rağmen mavi beyazlılar 2. oyunun üstünlüğünü ele aldı ve devreyi 42-31 önde kapattı. Üstün oyununu 3. çeyrekte de sürdüren başarılı temsilcimiz son çeyreğe 45-51 önde girdi. Başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan mavi beyazlılar maçtan 60-71 galip ayrılmayı başardı.


Büyükşehir Kağıtspor'da, Kaptan Sertay Gürsü 23 sayı 4 dönen top ile en skor er oyuncuydu. Sertay'ı 13 sayı 3 ribaunt 1 asist ile Cihan Amasyalı, 13 sayı 7 ribaunt 2 asist ile Uğur Dokuyan 9 sayı 5 asist ile Burak Şaşmaz takip eden isimler oldu. Büyükşehir Kağıtspor 16. Hafta müsabakaları kapsamında İstanbul temsilcilerinden UPS Spor ile karşılaşacaklar. Maç 15 Ocak Cumartesi saat: 17.00 'da Ahmet Cömert spor salonunda oynanacak. - KOCAELİ

Kağıtspor, Nazilli, Kocaeli, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
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