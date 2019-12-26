Kağıtspor Basketbol Takımı maçına davet - Son Dakika
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Kağıtspor Basketbol Takımı maçına davet

6 saat önce

Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi Kocaeli temsilcisi Kağıtspor Basketbol Takımı antrenörü Hakan Köseoğlu, sporseverleri mavi beyazlı takımın Çorlu Belediye Spor maçına davet etti.

Kağıtspor Basketbol Takımı maçına davet, System.String[]

Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi Kocaeli temsilcisi Kağıtspor Basketbol Takımı antrenörü Hakan Köseoğlu, sporseverleri mavi beyazlı takımın Çorlu Belediye Spor maçına davet etti.


İlimizi Türkiye Basketbol Erkekler 2. Liginde mücadele eden temsilcimiz Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı, liderlik yolunda önemli bir viraja giriyor. Mavi beyazlılar ligin iddialı ekiplerinden Tekirdağ temsilcisi Çorlu Belediye Spor'u ağırlayacak. Maç 27 Aralık Cuma günü saat 19.00' da İzmit Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Maç öncesi taraftarı salona davet eden Büyükşehir Kağıtspor'un antrenörü Hakan Köseoğlu, "Ligde oynadığımız son maçta yenilmiş olsak da sıralamada yerimizi koruyoruz. Genele baktığımız zaman sadece iki mağlubiyetimiz var. Her maç bizim için önemli ama evimizde oynadığımız maçlarda seyircimizin desteği ile daha güçlü oluyoruz. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm Kocaelili basketbolseverleri destek için salona bekliyoruz. Cuma günü inşallah galip gelip şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geçeceğiz" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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