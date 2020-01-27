Kağıtspor, basketbolda liderliği bırakmıyor - Son Dakika
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Kağıtspor, basketbolda liderliği bırakmıyor

7 saat önce

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, UPS Spor'u mağlup ederek liderliği korudu.

Kağıtspor, basketbolda liderliği bırakmıyor, System.String[]

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, UPS Spor'u mağlup ederek liderliği korudu.


Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 15 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören Kocaeli temsilcisi ligin ikinci devresinin ilk maçında UPS Spor ile karşılaştı. Mavi beyazlılar İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmadan üstün bir oyun ile 91-70 galip ayrılarak liderliği bırakmadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmanın ilk çeyreğini dengeli oyun ile 17-18 önde kapatan Kağıtspor, 2. çeyrekte oyunun üstünlüğünü ele aldı ve soyunma odasına 35-40'lık önde döndü. Üstün oyununu 3. çeyrekte de sürdüren Kağıtspor, son çeyreğe 46-72 gibi önemli bir farkla girdi. Başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan temsilcimiz maçtan 70-91 galip ayrılmayı başardı.


Haftayı lider olarak geride bırakan Büyükşehir Kağıtspor 17. hafta müsabakaları kapsamında Erzurum temsilcisi Erzurum BŞB Gençlik ile karşılaşacaklar. Maç 1 Şubat Cumartesi günü saat 18.00 'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:44 Kaynak: İHA
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