Kağıtspor Bursa'dan galip döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kağıtspor Bursa'dan galip döndü - Son Dakika Spor

Kağıtspor Bursa'dan galip döndü

6 saat önce

Büyükşehir Kağıtspor 2. Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kağıtspor Bursa'dan galip döndü, System.String[]

Büyükşehir Kağıtspor 2. Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.


Kocaeli'yi Türkiye Basketbol 2. liginde temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ligin 22. haftasında Bursa temsilcisi Geçit Spor ile deplasmanda karşılaştı. Rakibini 76-49 ile geçen mavi beyazlı basketbolcular, ligde liderliğini sürdürdü. Mavi beyazlılar Türkiye Basketbol Ligi 23. hafta müsabakaları kapsamında Kocaeli'de İstanbul Temsilcisi Murat Paşaoğlu Spor Kulübünü ağırlayacak. Müsabaka 13 Mart Cuma saat 18.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. - KOCAELİ

Kağıtspor, Türkiye, Kocaeli, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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