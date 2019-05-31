Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı, Türkiye finallerinde

Kocaeli
Büyükşehir Belediye Kağıtspor
Kulübü'nün genç erkek voleybol
takımı, ilk senesinde Türkiye
finallerine kalmayı başardı. Genç
Erkekler Türkiye Çeyrek Finalleri, Bartın
'da oynandı. Müsabakalar a Kocaeli'yi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu voleybolcular temsil etti. Kurulduğu günden bu güne üst üste başarılı sonuçlar elde eden mavi beyazlılar, çeyrek ve yarı finallerde üst düzey performans sergiledi. Tüm maçlarını kazanan genç voleybolcular, aralarında Fenerbahçe
ve Galatasaray
gibi önemli takımların olduğu finallere kalmayı başardı.
Kağıtsporlu genç voleybolcular, Bartın'daki çeyrek finallerde Sakarya
, Karabük
, Düzce
ve Bartın takımlarına hiç set vermeden 3-0'la geçti. Yalova
'da oynanan yarı finallerde ise Kütahya
, Manisa
ve Tekirdağ
ekiplerini 3-1 yenerek yarı finalleri de namağlup tamamladı ve Türkiye finallerine kaldı. Elde ettikleri başarılı sonuçla ilk senelerinde bir ilki gerçekleştiren mavi beyazlılar, son 16'ya kalarak gelecek sezon Türkiye Şampiyonasında Kocaeli iki takımla temsil edilmesini sağladı. - KOCAELİ