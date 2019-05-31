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Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı, Türkiye finallerinde

2 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün genç erkek voleybol takımı, ilk senesinde Türkiye finallerine kalmayı başardı.

Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı, Türkiye finallerinde, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün genç erkek voleybol takımı, ilk senesinde Türkiye finallerine kalmayı başardı.

Genç Erkekler Türkiye Çeyrek Finalleri, Bartın'da oynandı. Müsabakalar a Kocaeli'yi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu voleybolcular temsil etti. Kurulduğu günden bu güne üst üste başarılı sonuçlar elde eden mavi beyazlılar, çeyrek ve yarı finallerde üst düzey performans sergiledi. Tüm maçlarını kazanan genç voleybolcular, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray gibi önemli takımların olduğu finallere kalmayı başardı.

Kağıtsporlu genç voleybolcular, Bartın'daki çeyrek finallerde Sakarya, Karabük, Düzce ve Bartın takımlarına hiç set vermeden 3-0'la geçti. Yalova'da oynanan yarı finallerde ise Kütahya, Manisa ve Tekirdağ ekiplerini 3-1 yenerek yarı finalleri de namağlup tamamladı ve Türkiye finallerine kaldı. Elde ettikleri başarılı sonuçla ilk senelerinde bir ilki gerçekleştiren mavi beyazlılar, son 16'ya kalarak gelecek sezon Türkiye Şampiyonasında Kocaeli iki takımla temsil edilmesini sağladı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:22 Kaynak: İHA
Kocaeli, Kağıtspor, voleybol, Türkiye, Spor
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