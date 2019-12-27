Kağıtspor karatede Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Kağıtspor karatede Türkiye Şampiyonu

6 saat önce

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 49 ilden 387 takım ve 1780 sporcunun katılımı ile Türkiye Kulüpler Ümit Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

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Türkiye Karate Federasyonu tarafından 49 ilden 387 takım ve 1780 sporcunun katılımı ile Türkiye Kulüpler Ümit Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtsor takımı, genel klasmanda birincilik kürsüsüne çıktı.


Genel klasmanda Türkiye şampiyonu


387 takımın mücadele ettiği zorlu Türkiye şampiyonasında müsabakalar sonunda Büyükşehir Kağıtspor genel klasmanda ilk sırayı alırken, İstanbul BBSK 2., Gaziosmanpaşa Belediyespor 3. Oldu.


Büyük bayanlardan altın


Büyük Bayan Kumite dalında Büyükşehir Kağıtspor'u temsil eden Umay Tokcan, Rabia Şentürk, Fatma Naz Yenen, Gülsen Demirtürk zorlu rakiplerini tek tek geçerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.


Ümit gençlerden gümüş


Ümit Genç Erkek Kumite dalında şampiyonada mücadele eden mavi beyazlı Ahmet Bulut, Kadir Kaan Bekler, Ekrem Altuner Yılmaz, Gökdeniz Akdemir, Eren Gider, Mert Halıcı, Gencer Güleç ise zorlu rakiplerini tek tek geçerek finale kadar çıktılar. Başarılı sporcular finalde kıl payı mağlup olarak Türkiye 2. oldu. - KOCAELİ

Ümit Genç, Kağıtspor, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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