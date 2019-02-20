Kağıtspor, Karatede Türkiye Şampiyonu Oldu
1 saat önce
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda Kağıtsporlu karateciler 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ile genel klasmanda Türkiye şampiyonu oldu.
Türkiye
Büyükler Karate Şampiyonası'nda Kağıtsporlu karateciler 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ile genel klasmanda Türkiye şampiyonu oldu. Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde 41 İlden 550 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonasında Kocaeli
Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler zirvede yer aldı. Genel klasmanda Türkiye şampiyonu olan mavi beyazlılar 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanmayı başardı. Büyükler kategorisinde ilk defa yarışan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular finalde fırtına gibi esti ve tarihi başarıya imza attı. Büyükler kategorisinde genel klasmanda Büyükler Türkiye Şampiyonu oldu.
Zorlu şampiyonada 60 kilogramda Ekrem Altuner Yılmaz, 67 kilogramda Ömer Abdurrahim Özer, 75 kilogramda Enes Bulut
ve 68 kilogramda Rabia Şentürk altın madalya, 50 kilogramda Gülsen Demirtürk gümüş madalya 61 kilogramda Umay Tokcan ve 61 kilogramda Fatma Naz Yenen bronz madalya aldı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:41 Kaynak: İHA
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