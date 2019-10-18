Son Dakika Haberleri: Kağıtspor'lu Berfin'in hedefi Avrupa şampiyonluğu
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Kağıtspor'lu Berfin'in hedefi Avrupa şampiyonluğu

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından çıkan genç halterci Berfin Altun, U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek.

Kağıtspor'lu Berfin'in hedefi Avrupa şampiyonluğu, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından çıkan genç halterci Berfin Altun, U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapsında yetişen sporcular önemli başarılara imza atıyor. Takımın alt yapısından yetişen başarılı milli halterci Berfin Altun, 18-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş şehrinde yapılacak olan Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak. Mavi beyazlı halterci büyük başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonluğu'nu hedefliyor. 37 ülkeden 488 sporcunun katılacağı şampiyonada Milli Takım 14 erkek, 14 bayan olmak üzere toplam 28 sporcu ile mücadele edecek. Milli takım kafilesi içerisinde yer alacak olan Kağıtspor'lu Berfin Altun, 68 kilogramda altın madalya için mücadele edecek. - KOCAELİ

Kağıtspor, Kocaeli, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
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