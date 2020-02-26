Kağıtspor, minik taraftara tedavisi için moral verdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kağıtspor, minik taraftara tedavisi için moral verdi - Son Dakika Spor

Kağıtspor, minik taraftara tedavisi için moral verdi

6 saat önce

Büyükşehir Kağıtspor Basketbol A Takımı, doğuştan gelen yarık dudak ve yarık damak hastalığı için ameliyat olan minik taraftarını hastanede ziyaret ederek moral verdi.

Kağıtspor, minik taraftara tedavisi için moral verdi, System.String[]

Büyükşehir Kağıtspor Basketbol A Takımı, doğuştan gelen yarık dudak ve yarık damak hastalığı için ameliyat olan minik taraftarını hastanede ziyaret ederek moral verdi.


Büyükşehir Belediye Kağıtspor Basketbol A Takımı'nı çok seven ve geçtiğimiz günlerde doğuştan gelen yarık dudak ve yarık damak hastalığı için ameliyat olan Alptuğ Harman'ın ailesi, sosyal medya üzerinden Kağıtsporlu yetkililere ulaştı. Yetkililere çocuklarının basketbol takımını çok sevdiğini ve ameliyat olduğunu belirten aile, moral olması için Kağıtsporlu basketçilerden çocuklarının sosyal medya hesabına 'geçmiş olsun' mesajı yayınlamasını istedi. Bunun üstüne hemen aile ile iletişime geçen Kağıtsporlu yetkililer, sosyal medyadan sadece mesajla olmayacağını ve minik taraftarın yanına gelerek geçmiş olsun dileklerini söylemek istediklerini belirtti.


Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan minik taraftarını ziyaret eden Kağıtspor Basketbol A Takımı basketbolcuları, önce ailesi ile sohbet etti. Basketbolcular daha sonra Alptuğ'a imzalı forma ve basketbol topu hediye etti. Mavi Beyazlı takımın kaptanı Sertay Gürsü, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Kardeşimize biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Onun mutluluğu ve sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli. İnşallah Alptuğ, iyileşip ilk maçında yanımızda olacak" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
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