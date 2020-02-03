Kağıtspor şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kağıtspor şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor - Son Dakika Spor

Kağıtspor şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor

6 saat önce

Büyükşehir Kağıtspor, kendi evinde karşılaştığı Erzurum BŞB Gençlik'i 96-70 yenerek 2. Ligde şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürdü.

Kağıtspor şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor, System.String[]

Büyükşehir Kağıtspor, kendi evinde karşılaştığı Erzurum BŞB Gençlik'i 96-70 yenerek 2. Ligde şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürdü.


Türkiye Basketbol 2. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 16 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören Büyükşehir Kağıtspor, evinde Erzurum BŞB Gençlik ile mücadele etti. Mavi beyazlı ekip, başarılı oyununu maç boyu sürdürerek zorlu müsabakadan 96-70 galip ayrıldı. Mavi beyazlılar aldığı bu galibiyetle ligde TED Ankara Koleji'nin 3 puan önünde lider durumda bulunuyor.


İlk çeyreği 20-19 önde kapatan temsilcimiz 2. çeyrek sonunda 53-34 skoruyla soyunma odasına gitti. Üstün oyununu 3. çeyrekte de sürdüren Kağıtspor, son çeyreğe 74-56 önde girdi. Seyircisinin de desteği ile başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan mavi beyazlı ekip, maçtan 96-70 galip ayrılmayı başardı. Mavi Beyazlılar bu sonuç ile bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi.


Kağıtspor'da kaptan Sertay Gürsü 18 sayı, 1 ribaunt, 5 asist ile en skorer oyuncu oldu. Kaptan Sertay'ı, Uğur Dokutan 14 sayı,11 ribaunt, 3 asist, Anıl Atamış 12 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist, Barboros Bozkurt 12 sayı, 6 ribaunt, Yusuf Poturoğlu ise 11 sayı 7 ribaunt ile takip eden isimler oldu.


Lig statüsü gereği her devrede takımlar 1 haftayı bay geçiyorlar. İlk devre Erzurum maçı sonrasını bay geçen Kağıtspor, 2. devrede evinde oynadığı maçtan sonra 2 hafta sahalarda olmayacak. 18. haftada maç oynamayacak olan mavi beyazlı takım, 19. hafta müsabakaları kapsamında evinde Ankara temsilcisi Başkent Yenişehir takımını ağırlayacak. - KOCAELİ

Kağıtspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emre Belözoğlu maç sonu Obi Mikel ile yaşananları anlattı
Halı sahada dili boğazına kaçtı, hayatını kaybetti TFF'den son dakika istifa açıklaması Trabzon Valiliği, "Fenerbahçe otobüsüne silah çekildi" iddiasını yalanladı: Görüntüdeki silah değil telefon

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:12:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıtspor şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]