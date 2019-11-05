Son Dakika Haberleri: Kağıtspor'un dev adamlarından önemli galibiyet
Son Dakika Spor Kağıtspor'un dev adamlarından önemli galibiyet

Kağıtspor'un dev adamlarından önemli galibiyet

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Türkiye Basketbol 2. Liginde Kocaeli'ni temsil eden Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, 3. maçında deplasmanda önemli bir galibiyet aldı.

Kağıtspor'un dev adamlarından önemli galibiyet, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Türkiye Basketbol 2. Liginde Kocaeli'ni temsil eden Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, 3. maçında deplasmanda önemli bir galibiyet aldı.


Türkiye Basketbol 2. Ligine evinde oynadığı Ups Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor maçıyla galibiyetle başlayan ve geçen haftayı bay geçen Büyükşehir Kağıtspor, ligdeki 3'üncü maçında Ankara deplasmanında Başkent Yenişehir maçından galip ayrıldı. Zorlu Ankara deplasmanında oyuna hakim başlayan Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, ilk çeyreği 19-21 önde kapattı. Maç boyunca hakimiyetini sürdüren mavi beyazlılar, 33-36 50-54 ve 74-78 skorlar ile maçtan galip ayrıldı. Ligde ikinci galibiyetini alan Kocaeli temsilcisinde kaptan Sertay Gürsü 22, Burak Şaşmaz 19, Cihan Amasyalı ve Yusuf Poturoğlu da 11'er sayıyla oynadı.


Bir sonraki sınavını 9 Kasım Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.00'de Beylikdüzü Basketbol takımını karşısında verecek olan Kağıtspor Basketbol Takımı Koç'u Hakan Köseoğlu, "Evimizdeki ilk maçı kazanmıştık zorlu deplasmandan galip gelmeyi başardık. Tüm taraftarımızı maça bekliyoruz onların desteğine ihtiyacımız var zorlu bir maç bizleri bekliyor" dedi. - KOCAELİ

basketbol, Kağıtspor, Kocaeli, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya Bankası'ndan dikkat çeken rapor: Türkiye ekonomisi zorlu dönemden çıktı
İskeçe'de durdurulan Türkiye'den gönderilen donduruculu tırda 41 mülteci bulundu 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:40:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıtspor'un dev adamlarından önemli galibiyet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]