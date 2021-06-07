Kağıtspor'un engel tanımayan karatecileri bir turnuvayı daha başarı ile geçtiler - Son Dakika

Kağıtspor'un engel tanımayan karatecileri bir turnuvayı daha başarı ile geçtiler

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Ankara Sincan Spor Salonu'nda yapılan Türkiye İşitme Engelli Karate Şampiyonası'na Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'lu sporcular damga vurdu.

TOPLAMDA 8 MADALYA Sporda kademeli normalleşme ile beraber düzenlenmeye başlanan Türkiye Şampiyonlarında Kağıtspor'lu sporcular madalyalara ambargo koymaya devam ediyor. Sincan Spor Salonu'nda düzenlenen İşitme Engelliler Karate Türkiye Şampiyonası'nda mavi beyazlı sporcular 8 madalya alarak tamamladılar. BİREYSELDE 4 MADALYA BİRDEN Şampiyonada birbirinden güzel maçlar çıkaran karatecilerden Kata dalında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan Burak Mert Can Gümüş Fatih Çiçek, Ali Karadağ, Tuba Oruç bronz madalya kazandı. TAKIM KATA DALINDA KÜRSÜDE YER ALDILAR Takım kata dalında mücadele eden Burak Mert Can ve Fatih Çiçek gümüş madalya ile kürsüde yer alırken Tuba Oruç ve Zeynep Sağlık bayanlar takım kata dalında bronz madalya ile kürsüde yer aldılar.

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