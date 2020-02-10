Kağıtspor, Voleybol'da liderliğini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kağıtspor, Voleybol'da liderliğini sürdürüyor - Son Dakika Spor

Kağıtspor, Voleybol'da liderliğini sürdürüyor

7 saat önce

Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyorTürkiye Erkekler Voleybol 1. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, İzmit Hasan Gemici Spor Salonu'nda 1881 Düzce Belediye Spor ile karşılaştı.

Kağıtspor, Voleybol'da liderliğini sürdürüyor, System.String[]

Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor


Türkiye Erkekler Voleybol 1. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, İzmit Hasan Gemici Spor Salonu'nda 1881 Düzce Belediye Spor ile karşılaştı. Rakibini set vermeden 3-0 ile geçen mavi beyazlılar, liderlik yarışını sürdürdü. Mücadelenin ilk setini 25-21 kazanan mavi beyazlı ekip, ligin iddialı ekiplerinden olan Düzce temsilcisini zorlu geçen 2. setten de 25-20 ile geçti. Bu skor ile maç skorunda durumu 2-0'a getiren mavi beyazlılar son sette oyuna ağırlığını koydu. Setten 25-21 galip ayrılarak maçı da 3-0'lik skorla kazanan Büyükşehir Kağıtspor, Milas Belediyespor'un önünde liderliğini sürdürdü.


Mavi beyazlılar ligin 19. hafta müsabakaları kapsamında Bursa temsilcisi Tofaş Spor ile deplasmanda mücadele edecekler. 16 Şubat Pazar günü oynanacak müsabaka Bursa Cengiz Göllü Spor salonunda saat 15.00'da oynanacak. - KOCAELİ

Kağıtspor, voleybol, Kocaeli, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor Sivas Barosu, hakem Halis Özkahya hakkında suç duyurusunda bulundu Ali Koç, gündeme dair yapacağı programı, İdlib'te askerlerimizin şehit olması nedeniyle iptal etti

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:56:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıtspor, Voleybol'da liderliğini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]