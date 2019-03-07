Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Atıcılar Sezona İyi Başladı

Kağıtsporlu Atıcılar Sezona İyi Başladı

50 dakika önce

KOCAELİ(AA) - Konya ve Mersin'de gerçekleştirilen Trap-Skeet Federasyon Kupası mücadelelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu atıcılar başarıyla döndü.

Kağıtsporlu Atıcılar Sezona İyi Başladı, System.String[]
KOCAELİ(AA) - Konya ve Mersin'de gerçekleştirilen Trap-Skeet Federasyon Kupası mücadelelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu atıcılar başarıyla döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un başarılı atıcıları zorlu şampiyonadan 2 birincilik, bir ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Murat İlbilgi genç erkeklerde birincilik kürsüsüne çıkarken, aynı kategoride Süleyman Güvercin beşinci oldu. Nisanur Aydemir yıldız bayanlarda yine kürsünün en üst basamağına çıkarken, büyük bayanlarda Serdağ Saadet Kandıra ikinci, Nedim Tolga Tunçer büyük erkeklerde dördüncü oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Kağıtspor, Konya, Mersin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor
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