Kağıtsporlu atıcılar Türkiye şampiyonu - Son Dakika

Kağıtsporlu atıcılar Türkiye şampiyonu

07.10.2020 12:28
Kağıtsporlu atıcılar Türkiye şampiyonu, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı atıcıları Türkiye Şampiyonasından başarı ile dönüler.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı atıcıları Türkiye Şampiyonasından başarı ile dönüler.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı atıcıları Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Konya ve Bursa illerinde düzenlenen Trap ve Skeet Türkiye Şampiyonalarından 4 madalya ve Türkiye Şampiyonluğu ile döndüler. Bursa'da düzenlenen Trap Türkiye Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor' adına Büyük erkekler kategorisinde mücadele eden son Avrupa şampiyonu Murat İlbilgi gümüş, milli sporculardan Nedim Tolga ise bronz madalya kazandı. Mavi beyazlı kulüp adına genç erkeklerde mücadele eden Süleyman Güvercin 5., genç bayanlarda Nisa Nur Aydemir ise 3. olarak kürsüde yer aldı.

Zorlu şampiyonada mücadele eden Kocaeli'nin başarılı atıcıları Murat İlbilgi, Nedim Tolga Tuncer ve Erdinç Kebabçı genel klasmanda yaptıkları başarılı atışlar ile Büyükler Takım Türkiye Şampiyonluğunu kazandılar. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Skeet Türkiye Şampiyonasına büyükler kategorisinde milli sporcu Mustafa Serhat Şahin Türkiye 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç erkekler kategorisinde mücadele eden bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu sporcu Süha Güray da şampiyonayı Türkiye 4. olarak tamamladı. - KOCAELİ

Kağıtsporlu atıcılar Türkiye şampiyonu
Kağıtsporlu atıcılar Türkiye şampiyonu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı, Kağıtspor, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kağıtsporlu atıcılar Türkiye şampiyonu - Son Dakika Spor

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