Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Aydın, Avrupa Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Kağıtsporlu Aydın, Avrupa Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor judocularından Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda mücadele ettiği Judo Gençler Avrupa Kupasından gümüş madalya ile dönüyor.

Kağıtsporlu Aydın, Avrupa Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor judocularından Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda mücadele ettiği Judo Gençler Avrupa Kupasından gümüş madalya ile dönüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un uluslararası arenada geleceğin yıldız judocuları arasında gösterilen başarılı sporcusu Ömer Kemal Aydın, Gençler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'na 25 ülkeden 344 sporcu katıldı. Judo Gençler Avrupa Kupasında 100 Kiloda Milli takımı temsilen mücadele eden Kağıtsporlu Ömer Aydın, zorlu şampiyonada ilk turu bay geçti 2. turda Fransız, 3. turda Slovak rakibini kolay geçen Aydın, yarı finalde geçen yılın Avrupa ikincisi Kosovalı rakibini yenerek finale yükselmeyi başardı.

Finalde Slovak rakibiyle mücadele eden Aydın, zorlu rakibine karşı iyi mücadele etmesine rağmen kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

Kocaeli, Avrupa, Aydın, Spor
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